تأهل البولندية ردفانسكا للدور قبل النهائي في بطولة نيو هيفن الأمريكية للتنس [25/أغسطس/2017] نيويورك – سبأ:

تأهلت البولندية أغنيشكا ردفانسكا إلى الدور قبل النهائي لدورة نيو هيفن الأمريكية للتنس، على حساب اللاعبة الصينية شواي بينغ في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة.



وتغلبت اللاعبة البولندية المصنفة أولا، على الصينية المصنفة ثامنة، بمجموعتين من دون رد بواقع 7-6 و6-3.



وستقابل أغنيشكا ردفانسكا في المربع الذهبي الأسترالية داريا غافريلوفا، التي فازت بدورها على البلجيكية كيرستن فليبكنز، بمجموعتين متتاليتين.

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