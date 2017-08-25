ارتفاع اسعار النفط مع احتمال تعطل الانتاج الامريكي نتيجة إعصار هارفي [25/أغسطس/2017] سنغافورة – سبأ:



ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة في ظل استعداد قطاع النفط الأمريكي لتعطل محتمل للإنتاج مع اتجاه الإعصار هارفي إلى مركز قطاع النفط في البلاد في خليج المكسيك.



وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 33 سنتا أو 0.7 بالمائة بحلول الساعة 05.34 بتوقيت جرينتش عن التسوية السابقة ليصل إلى 47.76 دولار للبرميل.



وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 38 سنتا أو 0.7 بالمائة عن الإغلاق السابق ليصل إلى 52.42 دولار للبرميل.



وارتفعت الأسعار مع إغلاق منشآت الإنتاج في المنطقة المتأثرة استعدادا للإعصار، وفي ظل توقعات بأن عمليات الإغلاق قد تستمر إذا سببت العاصفة أضرارا واسعة.

سبأ