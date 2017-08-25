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وكيل أول محافظة حجة يطلع على الإنهيارات الصخرية بقلعة القاهرة
[25/أغسطس/2017] حجة - سبأ:
اطلع وكيل أول محافظة حجة هلال الصوفي اليوم على الإنهيارات الصخرية التي تساقطت من قلعة القاهرة جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة حجة أمس، والمخاطر التي تهدد الأحياء السكنية في أسفل القلعة.

وتفقد الوكيل الصوفي ومعه وكيل المحافظة لشئون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد القاضي ومدير فرع الصندوق الإجتماعي للتنمية المهندس حميد النامس، مشروع رص وحماية مدخل قلعة القاهرة التاريخية الذي نفذته ومولته وحدة التراث بالصندوق الإجتماعي للتنمية بالتنسيق مع مكتب الآثار بالمحافظة بتكلفة إجمالية 38 ألف دولار.

واستمع الوكيل الصوفي إلى شرح عن الأضرار التي قد تحدثها الإنهيارات الصخرية على مساكن المواطنين .. مشدداً على أهمية الإسراع بإتخاذ المعالجات الواجب تنفيذها حفاظاً على أرواح وممتلكات المواطنين.

ووجه المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بسرعة معالجة مشكلة الصرف الصحي لقلعة القاهرة، كما وجه مكتب مصلحة الأراضي والمساحة والسجل العقاري بإيقاف أي عقود تأجير للأراضي الواقعة تحت قلعة القاهرة.

وحث الوكيل الصوفي فرع الصندوق الإجتماعي للتنمية بالمحافظة على الإسراع في إتخاذ المعالجات الخاصة بحماية مساكن المواطنين من الإنهيارات الصخرية بالتنسيق مع السلطة المحلية ومكتب الآثار ومؤسسة المياه والصرف الصحي وكذا العمل على البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع رص وحماية مدخل قلعة القاهرة التاريخية.

رافقه خلال الزيارة مدير مديرية مدينة حجة أحمد نصار ورئيس لجنة التخطيط والتنمية والمالية بمحلي المدينة.
سبأ
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