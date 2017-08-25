مصرع شرطيين في هجوم إنتحاري باحد المساجد وسط العاصمة الافغانية كابول [25/أغسطس/2017] كابول – سبأ:

لقي شرطيين مصرعهما واصيب 11 آخرين بجروح اليوم الجمعة في هجوم نفذه انتحاري في احد المساجد وسط العاصمة الافغانية كابول.



وقال مساعد الناطق باسم وزير الداخلية الافغاني نجيب دانيش في تصريح لوسائل الاعلام ان "هجوماً ارهابياً وقع في حي قلا النجارة في كابول وقت صلاة الجمعة".



واضاف المتحدث ان "شرطيين افغانيين لقيا مصرعهما وجرح اثنان آخران ونقلا الى المستشفى". لافتا الى ان "رجال الشرطة الاربعة كانوا مكلفين امن المكان".



واوضح "ان مسلحين اثنين او ثلاثة دخلوا مع الانتحاري الى المسجد على ما يبدو وتبادلوا اطلاق النار مع الشرطة من داخله".



من جهته قال المتحدث باسم شرطة كابول عبد البصير مجاهد ان انتحارياً "فجر نفسه داخل المسجد" .. مضيفاً انه "سقط ضحايا بالتأكيد لكننا لا نعرف عددهم حتى الآن".



فيما قال ناطق باسم وزارة الصحة عن سقوط قتيلين و11 جريحاً، بدون ان يعرف ما اذا كانوا من المدنيين.



وتدهور الوضع الامني الى حد كبير في الاشهر الاخيرة في كابول ويعود آخر هجوم كبير الى 24 يوليو عندما قتل 27 شخصاً وجرح اكثر من 40 آخرين في احد احياء العاصمة.

سبأ