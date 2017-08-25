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آخر تحديث: الجمعة، 25 - أغسطس - 2017 الساعة 05:21:11م
استشهاد وإصابة 38 مواطنا جراء استهداف طيران العدوان عمارة سكنية بمنطقة عطان
استشهد 16 مواطنا وأصيب 22 آخرين جراء استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي فجر اليوم منطقة عطان بمديرية الوحدة بالعاصمة صنعاء.
عشرات الاصابات في مواجهات مع الاحتلال بالعيزرية شرق القدس و الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا
أصيب عشرات الشبان الفلسطينيين بحالات اختناق، صباح اليوم الاربعاء، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيزرية جنوبي شرق مدينة القدس المحتلة.
استقرار الذهب فوق 1286 دولار للأوقية
سجلت أسعار الذهب استقرارا  اليوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين كلمتي رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) ورئيس البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع مسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول بالولايات المتحدة.
قرار جديد بشأن إيقاف رونالدو
رفضت المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا الاستئناف الأخير للبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بطل الدوري، بشأن قرار إيقافه 5 مباريات بعد دفعه الحكم.
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اليابان تقرر فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية
[25/أغسطس/2017] طوكيو – سبأ:
قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا إن اليابان ستفرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية نتيجة لإطلاق الصواريخ باستمرار وبقاء مشكلة خطف مواطنين يابانيين دون حل.

وأضاف سوجا في تصريحات له اليوم  أن طوكيو ستجمد أصول ست منظمات أخرى وشخصين على علاقة بكوريا الشمالية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أمر بإنتاج مزيد من محركات الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب في إطار برامجه النووية والصاروخية وسط خلاف مع واشنطن.

يذكر أن كوريا الشمالية أجرت تجربتين نوويتين وعشرات من التجارب الصاروخية منذ بداية العام الماضي ما أدى إلى فرض عقوبات دولية أكثر صرامة على بيونغ يانغ.
سبأ
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