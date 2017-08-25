اليابان تقرر فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية [25/أغسطس/2017] طوكيو – سبأ:

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا إن اليابان ستفرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية نتيجة لإطلاق الصواريخ باستمرار وبقاء مشكلة خطف مواطنين يابانيين دون حل.



وأضاف سوجا في تصريحات له اليوم أن طوكيو ستجمد أصول ست منظمات أخرى وشخصين على علاقة بكوريا الشمالية.



وذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أمر بإنتاج مزيد من محركات الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب في إطار برامجه النووية والصاروخية وسط خلاف مع واشنطن.



يذكر أن كوريا الشمالية أجرت تجربتين نوويتين وعشرات من التجارب الصاروخية منذ بداية العام الماضي ما أدى إلى فرض عقوبات دولية أكثر صرامة على بيونغ يانغ.

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