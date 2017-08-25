استقرار الذهب فوق 1286 دولار للأوقية [25/أغسطس/2017] بنجالورو – سبأ:

سجلت أسعار الذهب استقرارا اليوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين كلمتي رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) ورئيس البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع مسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول بالولايات المتحدة.



واستقرسعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1286.65 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما نزل نحو 0.3 بالمائة في الجلسة السابقة.



ولم يطرأ أي تغير على سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر لتستقر عند 1291.80 دولار للأوقية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 بالمائة إلى 16.97 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 0.1 بالمائة إلى 977.50 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.2 بالمائة إلى 933.50 دولار للأوقية.

سبأ