قائد القوات الروسية في سورية: سلاح الجو دمر 415 هدفاً للإرهابيين في 3 أيام [25/أغسطس/2017] موسكو – سبأ:

أعلن قائد القوات المسلحة الروسية في سورية الفريق سيرغي سوروفيكين عن تدمير سلاح الجو الروسي خلال الـ 3 أيام الماضية 415 هدفاً للإرهابيين.



وقال الفريق سوروفيكين خلال مشاركته في طاولة مستديرة حول المشاركة الروسية في الحرب على الإرهاب في سورية خلال المنتدى التقني العسكري الدولي (آرميا 2017م) في موسكو ان "القوات الجوية الفضائية الروسية تقوم يومياً بنحو 60 طلعة ضد تجمعات ومواقع الإرهابيين".



واضاف ان القوات الجوية الروسية "نفذت في الأيام الثلاثة الأخيرة 163 طلعة جوية دمرت خلالها 415 هدفاً وقضت على مجموعات إرهابية في منطقة الحدود بين سورية والأردن والعراق".



ولفت سوروفيكين إلى "أن العمليات على تجمعات ومواقع التنظيمات الإرهابية خلال الأشهر الثلاثة الماضية أسفرت عن القضاء على 8 آلاف إرهابي في حين ضبطت القوات الروسية أكثر من 1500 قطعة سلاح للتنظيمات الإرهابية في الفترة ذاتها".

سبأ