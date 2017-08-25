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آخر تحديث: الجمعة، 25 - أغسطس - 2017 الساعة 05:21:11م
استشهاد وإصابة 38 مواطنا جراء استهداف طيران العدوان عمارة سكنية بمنطقة عطان
استشهد 16 مواطنا وأصيب 22 آخرين جراء استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي فجر اليوم منطقة عطان بمديرية الوحدة بالعاصمة صنعاء.
عشرات الاصابات في مواجهات مع الاحتلال بالعيزرية شرق القدس و الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا
أصيب عشرات الشبان الفلسطينيين بحالات اختناق، صباح اليوم الاربعاء، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيزرية جنوبي شرق مدينة القدس المحتلة.
استقرار الذهب فوق 1286 دولار للأوقية
سجلت أسعار الذهب استقرارا  اليوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين كلمتي رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) ورئيس البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع مسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول بالولايات المتحدة.
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  محلي
نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة الشيخ شعيب الفاشق
[25/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
بعث نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ شعيب محمد الفاشق عضو مجلس النواب السابق، شيخ مشائخ الزرانيق بمديرية بيت الفقيه الذي إنتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الوطن.

وأشاد الدكتور لبوزة في برقية العزاء التي بعث بها إلى الشيخ نزار شعيب الفاشق بمناقب الفقيد وأدواره الفاعلة كشخصية برلمانية وإجتماعية كرس جهده للإصلاح بين الناس وخدمة الوطن والمجتمع، والوقوف دوما في صف الثورة والجمهورية والوحدة.

وعبر نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى عن بالغ حزنه ومواساته لأسرة الفقيد في هذا المصاب .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".
سبأ
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