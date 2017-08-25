نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة الشيخ شعيب الفاشق [25/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

بعث نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ شعيب محمد الفاشق عضو مجلس النواب السابق، شيخ مشائخ الزرانيق بمديرية بيت الفقيه الذي إنتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الوطن.



وأشاد الدكتور لبوزة في برقية العزاء التي بعث بها إلى الشيخ نزار شعيب الفاشق بمناقب الفقيد وأدواره الفاعلة كشخصية برلمانية وإجتماعية كرس جهده للإصلاح بين الناس وخدمة الوطن والمجتمع، والوقوف دوما في صف الثورة والجمهورية والوحدة.



وعبر نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى عن بالغ حزنه ومواساته لأسرة الفقيد في هذا المصاب .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

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