الإفراج عن 80 من المغرر بهم بمحافظة صنعاء [25/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

أفرج بمحافظة صنعاء اليوم عن 55 من المغرر بهم على ذمة مساندة العدوان.



وخلال عملية الإفراج بحضور مدير أمن المحافظة العميد مجاهد الطيري وعدد من المشائخ والوجاهات والشخصيات .. حث محافظ صنعاء حنين قطينة المفرج عنهم إلى العودة إلى حضن الوطن وعدم الإنجرار في صفوف العدوان .. مؤكدا أهمية التلاحم والإصطفاف ومواجهة مخططات العدوان التي تستهدف تمزيق النسيج الإجتماعي للشعب اليمني.



وأكد أنه تم الإفراج خلال اليومين الماضيين عن 25 سجينا من المغرر بهم على ذمة مساندة العدوان .. داعيا المغرر بهم الذين ما يزالون في صف العدوان بالعودة إلى مناطقهم.



فيما أكد مدير مديرية بني حشيش محمد يحيي القاضي الحرص على عودة المغرر بهم إلى مناطقهم كون الوطن يتسع للجميع .. مشيرا إلى أهمية التوعية بمخططات العدوان التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.



بدورهم ثمن المفرج عنهم مبادرة القيادة السياسية بالعفو والإفراج عنهم .. مؤكدين الإستعداد للوقوف إلى جانب المرابطين في ميادين الصمود ردا على المجازر التي يرتكبها العدوان بحق أبناء اليمن في مختلف المحافظات.

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