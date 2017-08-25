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آخر تحديث: الجمعة، 25 - أغسطس - 2017 الساعة 05:21:11م
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التكتل المدني للتنمية يدين مجزرة العدوان بفج عطان بأمانة العاصمة
[25/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
أدان التكتل المدني للتنمية والحريات واستنكر بأشد العبارات المجزرة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بحق المواطنين في فج عطان بأمانة العاصمة، ما أسفر عن إستشهاد وإصابة 38 مواطنا جلهم نساء وأطفال.

واعتبر التكتل في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه هذه المجزرة البشعة، وفق التوصيف القانوني الإنساني الدولي الذي تضمنته إتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين جرائم حرب ضد الإنسانية.

وندد التكتل المدني، بصمت المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة التي تقف متفرجةً إزاء ما تقترفه دول تحالف العدوان بحق اليمنيين .

وناشد ما تبقى من الضمائر الحية ونشطا العالم الحر، بإدانة هذه الجرائم والمجازر والوقوف إلى جانب الشعب اليمني، وفضح دول العدوان وما تقترفه من جرائم حرب أمام شعوب العالم.
سبأ
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