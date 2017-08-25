الإرصاد يدعو المواطنين إلى عدم التواجد في ممرات السيول [25/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

دعا المركز الوطني للأرصاد المواطنين وسائقي المركبات في المحافظات الجبلية والهضاب والصحاري الداخلية إلى أخذ الاحتياطات من الأمطار المصحوبة برياح شديدة وعواصف رعدية وعدم التواجد في ممرات السيول خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وأشار المركز إلى أن تحليل خرائط الطقس وصور الأقمار الاصطناعية تبين اشتداد حالة عدم الاستقرار في الأجواء على سلسلة المرتفعات الجبلية وأجزاء من السواحل الغربية والجنوبية الغربية مع احتمال امتدادها شرقا إلى إجزاء من الهضاب الداخلية والمحافظات الصحراوية خلال فترتي الظهيرة والمساء.



وبين المركز في نشرته الجوية اليوم تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على المحافظات الجبلية الغربية مع احتمال امتدادها شرقا إلى أجزاء من محافظات حضرموت وشبوة ومأرب والجوف وأجزاء من السواحل الغربية والجنوبية الغربية.

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