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آخر تحديث: الجمعة، 25 - أغسطس - 2017 الساعة 04:00:57م
استشهاد وإصابة 38 مواطنا جراء استهداف طيران العدوان عمارة سكنية بمنطقة عطان
استشهد 16 مواطنا وأصيب 22 آخرين جراء استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي فجر اليوم منطقة عطان بمديرية الوحدة بالعاصمة صنعاء.
عشرات الاصابات في مواجهات مع الاحتلال بالعيزرية شرق القدس و الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا
أصيب عشرات الشبان الفلسطينيين بحالات اختناق، صباح اليوم الاربعاء، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيزرية جنوبي شرق مدينة القدس المحتلة.
استقرار اسعار النفط بعد انخفاض مخزونات الخام الامريكية
استقرت أسعار النفط اليوم وحافظت على المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة بعد انخفاض جديد في مخزونات الخام الأمريكية وهو ما يشير لسوق أكثر توازنا إضافة إلى اتجاه عاصفة مدارية صوب منشآت إنتاج النفط في خليج المكسيك.
قرار جديد بشأن إيقاف رونالدو
رفضت المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا الاستئناف الأخير للبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بطل الدوري، بشأن قرار إيقافه 5 مباريات بعد دفعه الحكم.
آخر الأخبار:
الإرصاد يدعو المواطنين إلى عدم التواجد في ممرات السيول
رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره بجمهورية الأوروغواي
إحباط محاولة تقدم للمرتزقة وقصف تجمعات لهم بتعز
طيران العدوان يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم في عدة محافظات
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العدوان السعودي على اليمن
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رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره بجمهورية الأوروغواي
[25/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
بعث رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي برقية تهنئة إلى نظيره في جمهورية الأوروغواي بمناسبة إحتفالات شعب الأوروغواي الصديق بالعيد الوطني.
سبأ
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[25/أغسطس/2017]
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[24/أغسطس/2017]
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