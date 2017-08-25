استقرار اسعار النفط بعد انخفاض مخزونات الخام الامريكية استقرت أسعار النفط اليوم وحافظت على المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة بعد انخفاض جديد في مخزونات الخام الأمريكية وهو ما يشير لسوق أكثر توازنا إضافة إلى اتجاه عاصفة مدارية صوب منشآت إنتاج النفط في خليج المكسيك.