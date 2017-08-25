طيران العدوان يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم في عدة محافظات [25/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي استهداف المواطنين وممتلكاتهم في عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية ما أدى إلى إصابة عدد منهم.



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مواطنين اثنين أصيبا بجروح جراء استهداف طيران الأباتشي التابع للعدوان قارب أحد الصيادين في منطقة أبي زهر بمديرية الخوخة محافظة الحديدة.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن عشر غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب وغارتين على جبل العلم بمديرية عسيلان في محافظة شبوة، ومثلها على منطقة محلي في مديرية نهم بمحافظة صنعاء.



وأوضح المصدر أن الطيران المعادي شن غارتين جنوب معسكر خالد بمديرية موزع في محافظة تعز، و12 غارة على مديريتي حرض وميدي بحجة وغارة على مديرية باقم في محافظة صعدة.

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