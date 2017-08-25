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دك مواقع وتجمعات للعدو السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية
[25/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
دكت القوة المدفعية والصاروخية للجيش واللجان الشعبية مواقع وتجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة خلال الساعات الماضية مخلفة خسائر بشرية ومادية كبيرة.

 وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات وتحصينات للجنود السعوديين في القنبور بجيزان وموقعي حصن الحماد و الهجلة في نجران ، كما استهدفت تجمعات للمرتزقة وآلياتهم خلف منفذ علب في عسير.

 ولفت المصدر إلى مصرع القيادي المرتزق المقدم امين عبدالواسع القشيبي بعد اصابته بأيام في صرواح بمأرب، مبيناً أن مدفعية الجيش واللجان قصفت تجمعات للمرتزقة في المخدرة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتم إعطاب آلية عسكرية تابعة لهم.

 وذكر المصدر أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا هجوماً مباغتاً على موقع الصفراء في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة وكبدوا المرتزقة خسائر في العديد والعتاد، فيما استهدف قصف مدفعي للجيش واللجان تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي.

 وحسب المصدر تم قنص ثلاثة من المرتزقة في مديرية المتون بمحافظة الجوف واستهداف تجمعات لهم في منطقة الخنجر بمديرية خب والشعف.

 وأكد المصدر مصرع وجرح أعداد من المرتزقة في هجوم على مواقعهم في جبل وثبات وجبل فاطم ووادي نملة بحريب نهم، وتم إحراق آلية محملة بالأفراد في وادي نملة بحريب نهم في قصف مدفعي استهدف تجمعات المرتزقة.

 وفي محافظة تعز تم إعطاب جرافتين تابعة لمرتزقة العدوان جنوب مفرق موزع و إحراق مدرعة عسكرية بمنطقة الهاملي بمديرية موزع، كما تم تدمير مدرعة عسكرية بصاروخ موجه شرق يختل بمديرية المخا.

 وأشار المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات المرتزقة في منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم، وتجمعات أخرى للمرتزقة وآلياتهم جنوب موزع و تبة السيمن محققة اصابات مباشرة.

 كما أكد المصدر مصرع المرتزق ناصر ثابت علي يحيى (مكسر) المقشوري الصبيحي من ما يسمى كتائب الحمدي في جبهة المخا، وكذا قنص أحد المرتزقة شمال شرق مديرية موزع.
سبأ
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