استشهاد وإصابة 38 مواطنا جراء استهداف طيران العدوان عمارة سكنية بمنطقة عطان [25/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

استشهد 16 مواطنا وأصيب 22 آخرين جراء استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي فجر اليوم منطقة عطان بمديرية الوحدة بالعاصمة صنعاء.



وأوضح مصدر محلي بأمانة العاصمة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بغارة عمارة سكنية في منطقة عطان ما أدى إلى استشهاد 16 مواطنا بينهم ثمانية أطفال وأربع نساء وإصابة 22 آخرين من ساكني العمارة التي سويت بالأرض.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن أربع غارات عنيفة أخرى على منطقة عطان أحدثت أضراراً بالغة بمنازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.



وأدان المصدر استمرار تحالف العدوان في استهداف الأحياء السكنية وارتكاب أبشع الجرائم بحق الشعب اليمني منذ أكثر من عامين وأربعة أشهر.



واستنكر المصدر صمت المجتمع الدولي المخزي إزاء ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم يندى لها جبين الإنسانية.

سبأ