محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظة الحديدة ترفد الجبهات بالرجال وقافلة دعم الحديدة - سبأ :



سيّرت محافظة الحديدة اليوم قافلة غذائية ودفعة من المقاتلين دعماً للجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات العزة والكرامة في مواجهة العدوان دفاعاً عن الوطن.



وفي المهرجان الذي أقيم بالمناسبة بحضور أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة علي بن علي القوزي أشاد وكيل أول المحافظة محمد عياش قحيم ووكيلا المحافظة عبدالرحمن الجماعي وعلي قشر، بتفاعل أبناء المحافظة من كافة المديريات ومساهمتهم في تجهيز القافلة بالرجال والمال والعتاد.



وثمنت الكلمات الدور الوطني والبطولي لكل أبناء المحافظة وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن واستمرار رفد الجبهات ومساندة أبطال الجيش واللجان الشعبية .



وأدانت الكلمات المجازر التي ارتكبها طيران تحالف العدوان في مديريتي أرحب وسنحان والي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.. مؤكدين أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا.



تخلل المهرجان عرض عسكري للدفعة التي ستتوجه إلى جبهات الشرف والبطولة.

سبـأ [24/أغسطس/2017]سبـأ