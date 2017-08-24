ذمار - سبأ :
نعى أبناء ومشائخ ووجهاء مديرية مغرب عنس بمحافظة ذمار 21 شهيداً من أبناء المديرية سقطوا في المجزرة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان أمس في مديرية أرحب بصنعاء إضافة إلى 22 جريحاً، منهم 19 من أسرة واحدة.
وأوضح بيان نعي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن 43 من أبناء المديرية سقطوا بين شهيد وجريح في المذبحة التي ارتكبها طيران العدوان في منطقة بيت العذري بمدرية أرحب .. لافتا الى أنهم كانوا متواجدين في مديرية أرحب بحثاً عن مصدر رزقهم من خلال العمل في مزارع القات.
واستنكر البيان هذه المجزرة البشعة وكل المجازر الوحشية التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني والتي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، مؤكداً أن العدوان وكل من تحالف معه سيحاسب على جرائمه المتواصلة منذ أكثر من عامين على مرأى ومسمع العالم .
هذا وحصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على أسماء شهداء وجرحى مديرية مغرب عنس في مجزرة أرحب وهم:
الشهداء :
1- عبد العزيز عبدالغني الجنبي
2- علي عبدالله صالح شملي
3- محمد أحمد محمد زياد
4- عصام محمد صالح الجهيزي
5- عبدالقوي علي يحيى الجهيزي
6- عبد الباسط علي يحيى الجهيزي
7- رضوان راشد محمد الجهيزي
8- أسعد فؤاد راشد الجهيزي
9- وسيم فؤاد راشد الجهيزي
10- عبدالرحمن عبده ناصر الجهيزي
11- عبدالله مجاهد محمد غالب الجهيزي
12- عبدالله يحيى علي الجهيزي
13- عبدالقادر محمد الجهيزي
14- عبد الإله احمد علي الجهيزي
15- عبدالملك احمد علي الجهيزي
16- مختار عبده علي الجهيزي
17- فهمي سعد محمد غالب
18- رضوان محمد علي عتيق الجرباني
19- مالك ناصر أحمد حسين شملي
20- ضيف الله قائد حسين شملي
21- عامر قائد حسين شملي
الجرحى :
1- بسام حسين صالح الجهيزي إصابته خطيرة
2- مثنى عبده علي الجهيزي إصابته خطيرة
3- عمران محمد صالح الجهيزي إصابته خطيرة
4- أشرف أحمد الجهيزي إصابته خطيرة
5- وليد صالح علي الجهيزي إصابته خطيرة
6- جبر سعد محمد غالب الجهيزي إصابته خطيرة
7- أسامه صادق أحمد الجنبي إصابته خطيرة
8- علي عبده صالح الجنبي إصابته خطيرة
9- محمد علي عبدالله الجنبي
10- ضيف الله علي عبدالله الجنبي
11- فهمي صالح عبده الجنبي
12- سامي عبده غالب صلاح
13- بسام حميد عبدالله الجنبي
14- زايد راشد الجنبي
15- محمد دحان عبده الجنبي
16- سعيد محمد يحيى صلاح
17- منصور حمود ثابت الجنبي
18- عبدالرحمن سعد محمد الجنبي
19- حسين أحمد محمد زياد
20- صالح ناصر ثابت زياد
21- صادق أحمد يحيى الجنبي
22- صادق عبده علي الجنبي