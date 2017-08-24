نعى أبناء ومشائخ ووجهاء مديرية مغرب عنس بمحافظة ذمار 21 شهيداً من أبناء المديرية سقطوا في المجزرة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان أمس في مديرية أرحب بصنعاء إضافة إلى 22 جريحاً، منهم 19 من أسرة واحدة.



ذمار - سبأ :وأوضح بيان نعي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن 43 من أبناء المديرية سقطوا بين شهيد وجريح في المذبحة التي ارتكبها طيران العدوان في منطقة بيت العذري بمدرية أرحب .. لافتا الى أنهم كانوا متواجدين في مديرية أرحب بحثاً عن مصدر رزقهم من خلال العمل في مزارع القات.واستنكر البيان هذه المجزرة البشعة وكل المجازر الوحشية التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني والتي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، مؤكداً أن العدوان وكل من تحالف معه سيحاسب على جرائمه المتواصلة منذ أكثر من عامين على مرأى ومسمع العالم .هذا وحصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على أسماء شهداء وجرحى مديرية مغرب عنس في مجزرة أرحب وهم:الشهداء :1- عبد العزيز عبدالغني الجنبي2- علي عبدالله صالح شملي3- محمد أحمد محمد زياد4- عصام محمد صالح الجهيزي5- عبدالقوي علي يحيى الجهيزي6- عبد الباسط علي يحيى الجهيزي7- رضوان راشد محمد الجهيزي8- أسعد فؤاد راشد الجهيزي9- وسيم فؤاد راشد الجهيزي10- عبدالرحمن عبده ناصر الجهيزي11- عبدالله مجاهد محمد غالب الجهيزي12- عبدالله يحيى علي الجهيزي13- عبدالقادر محمد الجهيزي14- عبد الإله احمد علي الجهيزي15- عبدالملك احمد علي الجهيزي16- مختار عبده علي الجهيزي17- فهمي سعد محمد غالب18- رضوان محمد علي عتيق الجرباني19- مالك ناصر أحمد حسين شملي20- ضيف الله قائد حسين شملي21- عامر قائد حسين شمليالجرحى :1- بسام حسين صالح الجهيزي إصابته خطيرة2- مثنى عبده علي الجهيزي إصابته خطيرة3- عمران محمد صالح الجهيزي إصابته خطيرة4- أشرف أحمد الجهيزي إصابته خطيرة5- وليد صالح علي الجهيزي إصابته خطيرة6- جبر سعد محمد غالب الجهيزي إصابته خطيرة7- أسامه صادق أحمد الجنبي إصابته خطيرة8- علي عبده صالح الجنبي إصابته خطيرة9- محمد علي عبدالله الجنبي10- ضيف الله علي عبدالله الجنبي11- فهمي صالح عبده الجنبي12- سامي عبده غالب صلاح13- بسام حميد عبدالله الجنبي14- زايد راشد الجنبي15- محمد دحان عبده الجنبي16- سعيد محمد يحيى صلاح17- منصور حمود ثابت الجنبي18- عبدالرحمن سعد محمد الجنبي19- حسين أحمد محمد زياد20- صالح ناصر ثابت زياد21- صادق أحمد يحيى الجنبي22- صادق عبده علي الجنبي