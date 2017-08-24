محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ضبط معمل لتصنيع الخمور في محافظة إب إب - سبأ :



ضبطت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بمحافظة إب معملاً لتصنيع الخمور بمحافظة إب .



وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه بعد عمليات تحري تم مداهمة منزل المتهم ( ح .أ ) في شارع الدائري بمدينة إب ، مبيناً أنه تم تم ضبط تسعة براميل من الخمور المحلية قيد التصنيع ، وكمية أخرى كانت جاهزة للبيع ، إضافة إلى معدات التصنيع .



وأشار المصدر إلى أن المتهم تمكن الفرار قبل مداهمة المنزل الذي استأجره لتصنيع وترويج الخمور ، مؤكداً أن المتهم قيد الملاحقة ، وأن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية لن تألوا جهداً في تنفيذ المهام المناطة بها في حفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة

سبـأ [24/أغسطس/2017]سبـأ