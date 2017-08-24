حضور نسائي حاشد في ساحة المطار بصنعاء



وأكد بيان صادر عن المشاركات استمرار دعم الجبهات بكل غال ونفيس لمواجهة تصعيد العدوان ، مشدداً على أهمية رص الصف الداخلي وتوحيد الكلمة ورفع مستوى الوعي تجاه مخططات العدو .



وقال البيان : "ها نحن اليوم نسجل بحضورنا التاريخي هزيمة قوى العدوان وأذنابها , التي سعت بكل جهدها لبث الفرقة وزعزعة الأمن وتفتيت الجبهة الداخلية ، بغرض حرف أنظارنا عن مخططاتهم في الزحف وبكل ما أوتوا من قوة على أغلب المناطق اليمنية , إلا أن أهل اليمن رجالا ونساء , كبارا وصغارا أثبتوا للعدو مدى حماقته وجهله فخرجت قوافل كرمهم الداعمة للجبهات بالمال والرجال والعتاد معلنة الاستعداد والجهوزية الكاملة لمواجهة تصعيد العدوان والثبات حتى النصر" .

[24/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ :شهدت ساحة مطار صنعاء اليوم حضوراً نسائياً حاشداً من جميع مديريات أمانة العاصمة و محافظة صنعاء لمواجهة تصعيد العدوان السعودي الأمريكي.سبـأ