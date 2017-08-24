ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 24 - أغسطس - 2017 الساعة 08:17:33م
الرئيس الصماد يهنئ رئيس جمهورية أوروغواي بالعيد الوطني
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أوروغواي تاباري فازكيز بمناسبة إحتفالات شعب الأوروغواي الصديق بالعيد الوطني.
عشرات الاصابات في مواجهات مع الاحتلال بالعيزرية شرق القدس و الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا
أصيب عشرات الشبان الفلسطينيين بحالات اختناق، صباح اليوم الاربعاء، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيزرية جنوبي شرق مدينة القدس المحتلة.
استقرار اسعار النفط بعد انخفاض مخزونات الخام الامريكية
استقرت أسعار النفط اليوم وحافظت على المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة بعد انخفاض جديد في مخزونات الخام الأمريكية وهو ما يشير لسوق أكثر توازنا إضافة إلى اتجاه عاصفة مدارية صوب منشآت إنتاج النفط في خليج المكسيك.
قرار جديد بشأن إيقاف رونالدو
رفضت المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا الاستئناف الأخير للبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بطل الدوري، بشأن قرار إيقافه 5 مباريات بعد دفعه الحكم.
آخر الأخبار:
حضور نسائي حاشد في ساحة المطار بصنعاء
قصف مدفعي يستهدف تجمعات المرتزقة في ميدي
استعراض الوضع الوبائي للكوليرا بالمحويت
استهداف تجمعات للمرتزقة وآلياتهم في موزع بتعز
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
استعراض الوضع الوبائي للكوليرا بالمحويت
[24/أغسطس/2017]
المحويت - سبأ :

 ناقش اجتماع بمحافظة المحويت برئاسة وكيل أول المحافظة الدكتور عبد الله الحمزي الوضع الصحي بالمحافظة خاصة الوبائي للكوليرا في مختلف المناطق والمديريات .

وفي الاجتماع الذي حضره مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي الهام النزيلي وضم مسئولي غرفة العمليات العامة والطوارئ الصحية وممثلي عدد من المنظمات الإنسانية قدم مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور أمين حبيش تقريرا حول الوضع الوبائي للإسهالات المائية الحادة ومنها الكوليرا بالمحافظة والجهود المبذولة لمعالجة الحالات المصابة والحد من انتشاره .

وتطرق إلى الصعوبات التي تواجه المستشفيات والمرافق الصحية بشكل عام بسبب شحة الامكانيات وارتفاع الحالات المشتبه إصابتها ، موضحاً أنه تم إنشاء أكثر من 13 مركز معالجة ونحو 76 زاوية إرواء في المرافق الصحية تعمل بوتيرة عالية لتقديم خدماتها يوميا .

من جهتهم استعرض ممثلو منظمات سماء اليمن ، كير وبناء وجمعيتي الهلال الأحمر اليمني و رعاية الأسرة اليمنية التدخلات التي نفذوها في مجالات التوعية و توزيع حقائب النظافة ودعم المرافق الصحية للحد من انتشار هذا الوباء

حيث أكد الحمزي أهمية رفع مستوى الاستجابة الطارئة وتنسيق الجهود بين الجهات المختصة والمنظمات للحد من انتشار الأوبئة وتفعيل دور الترصد الوبائي .

سبـأ
  المزيد من (محلي)
حضور نسائي حاشد في ساحة المطار بصنعاء
قصف مدفعي يستهدف تجمعات المرتزقة في ميدي
استهداف تجمعات للمرتزقة وآلياتهم في موزع بتعز
مصدر بالخارجية يسخر من كذب وتزييف وفد السعودية لدى الأمم المتحدة
وزير العدل يؤكد أهمية إستمرار رفد الجبهات
الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية تضبط 55 صاروخ كاتيوشا بمديرية أرحب
السلطة المحلية بمحافظة ريمة تدين مجزرة العدوان في أرحب
مهرجان جماهيري بميدان السبعين إحتفاءً بذكرى تأسيس حزب المؤتمر
السلطة المحلية بذمار تدين إستمرار جرائم العدوان
وقفة بمجمع 48 الطبي النموذجي تندد بجرائم العدوان
العدوان السعودي على اليمن
مصدر بالخارجية يسخر من كذب وتزييف وفد السعودية لدى الأمم المتحدة
[24/أغسطس/2017]
وزير العدل يؤكد أهمية إستمرار رفد الجبهات
[24/أغسطس/2017]
السلطة المحلية بمحافظة ريمة تدين مجزرة العدوان في أرحب
[24/أغسطس/2017]
السلطة المحلية بذمار تدين إستمرار جرائم العدوان
[24/أغسطس/2017]
وقفة بمجمع 48 الطبي النموذجي تندد بجرائم العدوان
[24/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by