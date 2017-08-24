محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استعراض الوضع الوبائي للكوليرا بالمحويت المحويت - سبأ :



ناقش اجتماع بمحافظة المحويت برئاسة وكيل أول المحافظة الدكتور عبد الله الحمزي الوضع الصحي بالمحافظة خاصة الوبائي للكوليرا في مختلف المناطق والمديريات .



وفي الاجتماع الذي حضره مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي الهام النزيلي وضم مسئولي غرفة العمليات العامة والطوارئ الصحية وممثلي عدد من المنظمات الإنسانية قدم مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور أمين حبيش تقريرا حول الوضع الوبائي للإسهالات المائية الحادة ومنها الكوليرا بالمحافظة والجهود المبذولة لمعالجة الحالات المصابة والحد من انتشاره .



وتطرق إلى الصعوبات التي تواجه المستشفيات والمرافق الصحية بشكل عام بسبب شحة الامكانيات وارتفاع الحالات المشتبه إصابتها ، موضحاً أنه تم إنشاء أكثر من 13 مركز معالجة ونحو 76 زاوية إرواء في المرافق الصحية تعمل بوتيرة عالية لتقديم خدماتها يوميا .



من جهتهم استعرض ممثلو منظمات سماء اليمن ، كير وبناء وجمعيتي الهلال الأحمر اليمني و رعاية الأسرة اليمنية التدخلات التي نفذوها في مجالات التوعية و توزيع حقائب النظافة ودعم المرافق الصحية للحد من انتشار هذا الوباء



حيث أكد الحمزي أهمية رفع مستوى الاستجابة الطارئة وتنسيق الجهود بين الجهات المختصة والمنظمات للحد من انتشار الأوبئة وتفعيل دور الترصد الوبائي .



سبـأ [24/أغسطس/2017]سبـأ