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آخر تحديث: الخميس، 24 - أغسطس - 2017 الساعة 08:17:33م
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  عربي ودولي
مسؤول امريكي في افغانستان:خطة ترامب تعني تعهدا امريكيا طويل الامد
[24/أغسطس/2017]
كابول - سبأ :

كشف مسؤول عسكري امريكي في افغانستان اليوم إن الاستراتيجية الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي مؤشر على التزام طويل الأمد بما بات فعلا أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة ودعا المقاتلين في حركة طالبان إلى الموافقة على الانخراط في محادثات سلام.

وقال قائد القوات الامريكية في افغانستان الجنرال جون نيكولسون للصحفيين في كابول "لا يمكن لطالبان أن يفوزوا في أرض المعركة. حان الوقت بالنسبة لهم للانضمام إلى عملية السلام".

وأضاف "لن نخفق في أفغانستان. إن أمننا القومي يعتمد على ذلك أيضا".

وكان ترامب قد وافق على تمديد الوجود الأمريكي في أفغانستان لكنه لم يقدم هو أو قادته العسكريون معلومات مفصلة عن عدد الجنود أو الأطر الزمنية للمهمة.

ويبلغ عدد الجنود الأمريكيين في أفغانستان حاليا في إطار مهمة الدعم وتقديم المشورة حوالي 8400 شخص.

وقال نيكولوسون إن الخبراء العسكريين الجدد سيزيدون المهمات التدريبية في المدارس العسكرية المتخصصة ويوسعون القوات الجوية الأفغانية والقوات الخاصة.

سبـأ
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