الرئيس الصماد يهنئ رئيس جمهورية أوروغواي بالعيد الوطني بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أوروغواي تاباري فازكيز بمناسبة إحتفالات شعب الأوروغواي الصديق بالعيد الوطني. عشرات الاصابات في مواجهات مع الاحتلال بالعيزرية شرق القدس و الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا أصيب عشرات الشبان الفلسطينيين بحالات اختناق، صباح اليوم الاربعاء، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيزرية جنوبي شرق مدينة القدس المحتلة. استقرار اسعار النفط بعد انخفاض مخزونات الخام الامريكية استقرت أسعار النفط اليوم وحافظت على المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة بعد انخفاض جديد في مخزونات الخام الأمريكية وهو ما يشير لسوق أكثر توازنا إضافة إلى اتجاه عاصفة مدارية صوب منشآت إنتاج النفط في خليج المكسيك. قرار جديد بشأن إيقاف رونالدو رفضت المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا الاستئناف الأخير للبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بطل الدوري، بشأن قرار إيقافه 5 مباريات بعد دفعه الحكم.