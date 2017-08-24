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آخر تحديث: الخميس، 24 - أغسطس - 2017 الساعة 08:17:33م
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وزير العدل يؤكد أهمية إستمرار رفد الجبهات
[24/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

 أكد وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات، أهمية إستمرار رفد الجبهات بالرجال والعتاد في مواجهة العدوان والتصدي لمخططاته.

واعتبر الوزير عقبات خلال زيارته اليوم ساحات الإعتصام تفاعل الحشود الجماهيرية، يجسد الروح التي يتمتع بها أبناء الحكمة والإيمان في وقت الشدائد والمحن.

وأشار إلى أن تصعيد تحالف العدوان وما يرتكبه من جرائم بحق الشعب اليمني، لا بد من مواجهته ورفد الجبهات وتسيير قوافل الدعم.

وحيا الوزير عقبات قبائل اليمن وصمودها في مواجهة قوى العدوان وتلبية نداء الواجب دفاعا عن الوطن وأمنه وإستقراره .. مثمنا تضحيات الجيش واللجان الشعبية في ساحات العزة والكرامة وما يسطرونه من ملاحم بطولية.

سبـأ
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