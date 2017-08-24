السلطة المحلية بمحافظة ريمة تدين مجزرة العدوان في أرحب



وأكدت السلطة المحلية في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخه منه أن هذه المجزرة وكل المجازر السابقة لن تسقط بالتقادم عن النظام السعودي وحلفائه .



وطالب البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي سرعة إيقاف العدوان ورفع الحصار وتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق في كافة الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق الشعب اليمني منذ بداية العدوان.

[24/أغسطس/2017] ريمة - سبأ :أدانت قيادة محافظة ريمة والسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني المجزرة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بمديرية أرحب و راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.سبـأ