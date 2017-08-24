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آخر تحديث: الخميس، 24 - أغسطس - 2017 الساعة 06:52:52م
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السلطة المحلية بذمار تدين إستمرار جرائم العدوان
[24/أغسطس/2017] ذمار - سبأ :

 أدانت السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية والفعاليات السياسية الإجتماعية ومنظمات المجتمع بمحافظة ذمار، إستمرار الجرائم الوحشية التي يرتكبها العدوان السعودي الامريكي وآخرها في أرحب ومداخل العاصمة صنعاء.


وأشارت في بيانات تلقتها وكالة الأنباء اليمنية(سبأ) إلى أن إستمرار تحالف العدوان بقيادة السعودية في سفك الدم اليمني دون وازع ديني أو أخلاقي وإرتكابه للمجازر المروعة، تؤكد دموية التحالف الإجرامي وإمعانه في إستهداف المدنيين.

واعتبرت هذه الجريمة إمتدادا لجرائم الحرب والإبادة الممنهجة التي إرتكبها وما زال تحالف العدوان بحق اليمنيين أرضا وإنسانا من الأطفال والنساء والشيوخ على مرأى ومسمع العالم .. مؤكدة أن هذه الجريمة وغيرها لن تثني الشعب اليمني عن الإستمرار في الصمود ومواجهة العدوان مهما بلغت التضحيات.

وحملت البيانات السعودية ومرتزقتها المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة وكل الجرائم التي سبقتها .. مؤكدة أنها لن تسقط بالتقادم.

وحثت البيانات كافة أبناء الشعب اليمني على تعزيز التلاحم والإصطفاف ورفد الجبهات بالرجال والمال لمواجهة العدوان والتصدي لكل مخططاته الرامية شق الصف والنيل من وحدته ونسيجه الإجتماعي وإقتصاده الوطني.

وجددت البيانات إستنكارها للصمت الدولي المخزي إزاء مجازر وجرائم العدوان بحق الشعب اليمني .. معتبرة هذا الصمت تواطؤ مع العدوان في سفك الدم اليمني وإرتهان لمواقف المجتمع الدولي ومنظماته للمصالح على حساب المبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية.

ودعت شعوب العالم الحر للوقوف الى جانب الشعب اليمني والضغط على حكوماتها لإيقاف العدوان والتحقيق في كل الجرائم التي ارتكبها العدوان بحق اليمن منذ أكثر من عامين.

سبـأ
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