محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة بمجمع 48 الطبي النموذجي تندد بجرائم العدوان صنعاء - سبأ :



نظمت بمجمع 48 الطبي النموذجي بصنعاء اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بجرائم العدوان السعودي الأمريكي.



وأكد المشاركون في الوقفة من مدراء عموم المجمع الطبي ومستشفيات القدس والعسكري والقوات الخاصة والكادر الطبي وإدارة المجمع والعاملين، أن إستهداف العدوان للمنشآت الطبية وإستمرار الحصار ونقص الأدوية والمحاليل، أدى إلى زيادة معاناة اليمنيين.



وندد بيان صادر عن الوقفة بإستمرار جرائم العدوان في مختلف المحافظات وكذا إستمرار الحصار .. مطالبا الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بإتخاذ موقف حازم إزاء هذه الجرائم والعمل على إيقاف العدوان ورفع الحصار عن المطارات والموانئ .

سبـأ [24/أغسطس/2017]سبـأ