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آخر تحديث: الخميس، 24 - أغسطس - 2017 الساعة 06:52:52م
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  رياضة
تأهل فريقا اليمن أولا ويمني وافتخر إلى نهائي بطولة القدم بذمار
[24/أغسطس/2017]
ذمار - سبأ :

حجز فريق اليمن في قلوبنا أولى بطاقات العبور للدور النهائي من البطولة الكروية للفئات العمرية بنادي سلام معبر والتي ينظمها المدرب الشاب بدر علي سلم تحت شعار "تحت امرك يا يمن" .

جاء ذلك إثر فوزه على فريق حب اليمن أولا بثمانية أهداف لهدفين في إفتتاح لقاءات الدور نصف النهائي الذي جمعهما على ملعب نادي السلام بمدينة معبر.

وفي ثاني لقاءات هذا الدور انتزع فريق يمني وافتخر ثاني بطاقات التأهل للدور النهائي بفوزه الصعب على فريق اليمن السعيد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتختتم البطولة بعد غد السبت بإقامة اللقاء النهائي الذي سيجمع فريقي اليمن في قلوبنا ويمني وافتخر لتحديد البطل، وكذا تكريم الأبطال والمبرزين والجهات والشخصيات المساهمة في إنجاح البطولة.

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