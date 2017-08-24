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آخر تحديث: الخميس، 24 - أغسطس - 2017 الساعة 06:52:52م
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الأمم المتحدة تدعو إلى هدنة إنسانية لإخراج المدنيين من الرقة
[24/أغسطس/2017]
جنيف- سبأ:

دعت الأمم المتحدة اليوم الخميس إلى هدنة إنسانية للسماح لنحو 20 ألف مدني محاصرين بالرقة بالخروج منها وحثت التحالف بقيادة الولايات المتحدة على تحجيم ضرباته الجوية التي أسقطت ضحايا بالفعل.

وقالت منظمة العفو الدولية اليوم إن حملة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لطرد ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من الرقة أودت بحياة مئات المدنيين وإن المتبقين يواجهون خطرا أكبر مع تكثيف القتال في مراحله الأخيرة.

وقال مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا يان إيجلاند للصحفيين في جنيف "فيما يتعلق بالرقة، دعوتنا الملحة اليوم من جانب الأمم المتحدة لأعضاء قوة المهام الإنسانية... المطلوب أن تبذلوا كل ما في وسعكم لتمكين الناس من الخروج من الرقة".

وأضاف "يتعين عدم مهاجمة المراكب في نهر الفرات.. يجب عدم المغامرة بتعريض الفارين لغارات جوية لدى خروجهم".

وتابع قائلاً "الوقت الحالي هو وقت التفكير فيما هو ممكن.. هدنات أو أشياء أخرى يمكن أن تسهل هروب المدنيين، ونحن نعلم أن مقاتلي الدولة الإسلامية يبذلون قصارى جهدهم لإبقائهم في المكان".

وقال إيجلاند إن الهدنات الإنسانية اتفقت عليها الأطراف المتحاربة في ديسمبر الماضي للسماح بإجلاء المدنيين من شرق حلب الذي كانت المعارضة تسيطر عليه في ذلك الوقت.. لكنه تابع أن الأمم المتحدة ليست على اتصال بمقاتلي تنظيم (داعش) الذين يسيطرون على الرقة منذ عام 2014م.

سبـأ
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