محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أبناء محافظة مأرب يسيرًون قافلة ودفعة من المقاتلين دعما للجبهات مأرب - سبأ :



سيرً أبناء محافظة مأرب اليوم من ساحة الرسول الأعظم بالعاصمة صنعاء قافلة غذائية ودفعة من المقاتلين دعما للمرابطين في جبهات الشرف والبطولة.



وأكد أبناء مأرب خلال تسيير القافلة بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى اللواء مبارك المشن الزايدي ومحافظ مأرب أحمد عبدالله مجيديع الإستعداد تقديم الغالي والنفيس في الدفاع عن الوطن ومواجهة العدوان مهما بلغت التضحيات.



وحيوا الحشود الجماهيرية المشاركة في ساحات الإعتصام بمداخل العاصمة صنعاء من مختلف المحافظات .. مؤكدين مشاركتهم الفاعلة في التصدي لمخططات العدوان.



وثمنوا التضحيات الجسيمة لأبطال الجيش واللجان الشعبية والإنتصارات التي يحققونها دفاعا عن الوطن وعزته وكرامته.

سبـأ [24/أغسطس/2017]سبـأ