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آخر تحديث: الخميس، 24 - أغسطس - 2017 الساعة 06:52:52م
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انخفاض مبيعات المنازل القائمة بأمريكا على غير المتوقع في يوليو الماضي
[24/أغسطس/2017]
واشنطن- سبأ:

 انخفضت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في يوليو الماضي لتصل إلى أدنى مستوياتها الشهرية منذ بداية العام بسبب نقص العقارات المعروضة للبيع، مما ساهم أيضا في ارتفاع الأسعار.

ونقلت وكالة أنباء (رويترز) عن رابطة الوسطاء العقاريين اليوم الخميس، القول: إن مبيعات المنازل القائمة انخفضت 1.3 في المائة إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 5.44 مليون وحدة الشهر الماضي.. وجرى تعديل مبيعات يونيو بالخفض قليلا إلى 5.51 مليون وحدة.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت (رويترز) آراءهم توقعوا ارتفاع المبيعات 0.9 في المائة إلى 5.57 مليون وحدة.. وزادت المبيعات 2.1 في المائة مقارنة مع يوليو 2016م.

وانخفض المعروض 9 في المائة عن مستواه قبل عام.. ونزل معروض المساكن للشهر السادس والعشرين على التوالي على أساس سنوي.

وبلغ متوسط أسعار المساكن 258 ألفا و300 دولار بزيادة 6.2 في المائة عن مستواه قبل عام، مما يعكس شح المعروض من العقارات.

وكشفت أظهرت بيانات الليلة الماضية انخفاض مبيعات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في يوليو، لتصل إلى أدنى مستوياتها في 7 أشهر وسط ارتفاع في الأسعار.

سبـأ
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