محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بولندا تطالب الاتحاد الأوروبي عدم ملاحقتها بسبب ملف الهجرة بروكسل- سبأ:



طلبت الحكومة البولندية من المفوضية الأوروبية إسقاط الإجراءات القانونية ضدها بسبب رفضها قبول المهاجرين من الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد والتي تواجه ضغوطا في أزمة الهجرة.



وبحسب وسائل الإعلام فقد أوضح بيان صادر عن الحكومة البولندية اليوم الخميس، أنه إذا قررت المفوضية الأوروبية المضي قدمًا في إجراءاتها فإن بولندا مستعدة للدفاع عن موقفها أمام محكمة الاتحاد الأوروبي.



وكانت المفوضية الأوروبية في بروكسل أرسلت قبل شهر إنذاراً للسلطات في وارسو وبراغ وبودابست -كجزء من المرحلة الثانية من إجراءات التعدي- ومنحت بولندا والمجر وجمهورية التشيك شهرا للرد عل مطالبها بشأن قبول المهاجرين.

سبـأ [24/أغسطس/2017]سبـأ