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السويدي ابراهيموفيتش يوقع على عقد جديد لمدة عام واحد مع يونايتد الانجليزي لكرة القدم
[24/أغسطس/2017]
يونايتد- سبأ:

 أعلن نادي مانشستر يونايتد متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس أنه تعاقد مجددا مع المهاجم زلاتان ابراهيموفيتش لمدة عام واحد.

وانضم السويدي ابراهيموفيتش (35 عاما) ليونايتد لمدة عام واحد كلاعب حر الموسم الماضي وسجل 28 هدفا في 46 مباراة مع فريق المدرب جوزيه مورينيو قبل ان يتعرض لاصابة في الركبة في ابريل الماضي.

وقال مورينيو في بيان له على موقع يونايتد الإلكتروني "نحن سعداء لان زلاتان في طريقه للتعافي كما اننا سعداء ايضا لاستعادتنا طموحه وخبرته".

وأضاف "عقب اسهاماته الموسم الماضي فانه يستحق ثقتنا وسننتظر عودته بفارغ الصبر.. ليس لدي شك في انه سيكون مهما لنا في النصف الثاني من الموسم".

وقال ابراهيموفيتش، الذي ساعد يونايتد على الفوز بكأس رابطة الاندية الانجليزي والدوري الاوروبي في اول ظهور له في الدوري الانجليزي، انه يسعى لانهاء ما بدأه في اولد ترافورد.

وتابع قائلاً "كانت هذه رغبتي دوما كما تمثلت نية النادي في بقائي.. "لا يمكنني الانتظار للعودة لملعب اولد ترافورد.. لكنني أدرك أن على أن أحصل على الوقت الكافي لضمان استعدادي بشكل كامل".

سبـأ
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