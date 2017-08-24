محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كندا تطالب المهاجرين بعدم عبور الحدود بشكل غير شرعي مونتريال- سبأ:



طالب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الليلة الماضية، طالبي اللجوء بعبور الحدود بين كندا والولايات المتحدة من خلال نقاط دخول رسمية.



وذكرت وسائل الإعلام أنه وبعد اجتماع حكومي ركّز على الزيادة الأخيرة في أعداد طالبي اللجوء الذين يعبرون الحدود سيرًا على الأقدام، قال ترودو "لن تستفيدوا إذا اخترتم دخول كندا بصورة غير نظامية، يجب أن تتبعوا القواعد، وهناك العديد منها".



وأكّد ترودو خلال مؤتمر صحفي أنّ مجتمع كندا "منفتح"، لكنه شدد على أنّ "مهمتنا الأولى هي حماية مواطنينا".



وأفادت السلطات الفدرالية الكندية عن توقيف أكثر من 3800 شخص غالبيتهم من أصول هايتية في مقاطعة كيبيك في الأسبوعين الأولين من أغسطس، بعد عبورهم الحدود بطرق مخالفة للقانون، مقابل نحو 3000 في يوليو و781 في يونيو.



وقال مسئول جهاز الدرك الملكي الكندي كلود كاستونجي "إنها أرقام غير مسبوقة".



ويتولى جهازه اعتراض مئات الوافدين يوميا عبر الحدود من مواقع خارج الحواجز الرسمية لتقديم طلبات لجوء في كندا.

سبـأ [24/أغسطس/2017]سبـأ