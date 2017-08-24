عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع 10 أشخاص وفقدان آخرين جراء غرق قارب بالبرازيل ساو باولو- سبأ:



لقي ما لا يقل عن عشرة اشخاص مصرعهم غرقاً جراء غرق قارب يحمل على متنه حوالى 70 راكبا في نهر بشمال البرازيل، ولا يزال العشرات بعداد المفقودين.



ونقلت وسائل الإعلام عن الأجهزة الامنية بولاية بارا اليوم الخميس، القول: هرعت فرق الانقاذ الى مكان الحادث وتمكنت من العثور على 15 ناجيا.



وكان من الصعب الوصول الى منطقة غرق القارب، ولأنّ الركاب على متنه لم يكونوا جميعا مسجلين، لم تستطع السلطات اعطاء حصيلة دقيقة لعدد المفقودين.



ولم يتم التثبت على الفور من أسباب الحادث، لكنّ رجال الاطفاء رجحوا أن يكون القارب قد تفاجأ بهبوب عاصفة.



وحلقت 3 طائرات فوق منطقة غرق القارب فيما كانت فرق الدفاع المدني والاطفاء تبحث عن ناجين.

سبـأ [24/أغسطس/2017]سبـأ