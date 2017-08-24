رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تشوريتش يفوز على ايسنر في بطولة ونستون للتنس ونستون -سبأ :



تمكن الكرواتي ، بورنا تشوريتش، من الاطاحه بالأمريكي جون إيسنر، من الدور الثالث لدورة ونستون سالم الأمريكية للتنس، البالغة جوائزها نحو 665 ألف دولار.



وتمكن الكرواتي، المصنف 14، من التغلب على جون إيسنر، المصنف ثالثا، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (7-6) و(6-2)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم .



وضرب بورنا تشوريتش موعدا، في الدور ربع النهائي، مع الألماني يان لينارد شترف، الذي فاز بدوره على الإيطالي أندرياس سيبي، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(6-7) و(7-6).



كما خرج القبرصي ماركوس باغداتيس من البطولة على يد الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت، المصنف أولا، إثر خسارته أمامه بمجموعتين مقابل لا شيء: (3-6) و(4-6).



وسيلعب روبرتو باوتيستا أغوت، في دور الثمانية، مع الأمريكي تايلور فريتز، الذي أطاح بالإيطالي الآخر باولو لورينزي، بفوزه عليه، بمجموعتين متتاليتين، وبنتيجة واحدة: (7-6) و(7-6).

سبـأ [24/أغسطس/2017]سبـأ