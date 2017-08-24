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آخر تحديث: الخميس، 24 - أغسطس - 2017 الساعة 05:59:18م
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  رياضة
تشوريتش يفوز على ايسنر في بطولة ونستون للتنس
[24/أغسطس/2017]
ونستون -سبأ :

تمكن الكرواتي ، بورنا تشوريتش، من الاطاحه بالأمريكي جون إيسنر، من الدور الثالث لدورة ونستون سالم الأمريكية للتنس، البالغة جوائزها نحو 665 ألف دولار.

وتمكن الكرواتي، المصنف 14، من التغلب على جون إيسنر، المصنف ثالثا، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (7-6) و(6-2)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم .

وضرب بورنا تشوريتش موعدا، في الدور ربع النهائي، مع الألماني يان لينارد شترف، الذي فاز بدوره على الإيطالي أندرياس سيبي، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(6-7) و(7-6).

كما خرج القبرصي ماركوس باغداتيس من البطولة على يد الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت، المصنف أولا، إثر خسارته أمامه بمجموعتين مقابل لا شيء: (3-6) و(4-6).

وسيلعب روبرتو باوتيستا أغوت، في دور الثمانية، مع الأمريكي تايلور فريتز، الذي أطاح بالإيطالي الآخر باولو لورينزي، بفوزه عليه، بمجموعتين متتاليتين، وبنتيجة واحدة: (7-6) و(7-6).

سبـأ
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