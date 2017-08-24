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آخر تحديث: الخميس، 24 - أغسطس - 2017 الساعة 05:59:18م
الرئيس الصماد يشيد بجهود الأجهزة الأمنية واللجان التحضرية والإشرافية للفعاليات 
أشاد الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى بجهود الأجهزة الأمنية واللجان التحضيرية والإشرافية، على الفعاليات الشعبية الداعمة للجبهات في محيط صنعاء وفعالية احتفاء المؤتمر الشعبي العام بذكرى تأسيسه الخامسة والثلاثين.
عشرات الاصابات في مواجهات مع الاحتلال بالعيزرية شرق القدس و الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا
أصيب عشرات الشبان الفلسطينيين بحالات اختناق، صباح اليوم الاربعاء، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيزرية جنوبي شرق مدينة القدس المحتلة.
أسعار النفط تتراجع بسبب مخاوف من زيادة الإمدادات بعد تحسن إنتاج ليبيا
انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء نتيجة مخاوف من زيادة الإمدادات بعد تحسن إنتاج ليبيا ومع ارتفاع مخزون البنزين في الولايات المتحدة على الرغم من ذروة الاستهلاك خلال موسم الصيف.
قرار جديد بشأن إيقاف رونالدو
رفضت المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا الاستئناف الأخير للبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بطل الدوري، بشأن قرار إيقافه 5 مباريات بعد دفعه الحكم.
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ورشة حول دور الخطباء في التوعية بمخاطر الكوليرا بريمة
[24/أغسطس/2017]
ريمة - سبأ :

 نظم مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة ريمة بالتعاون مع قطاع التوجيه والإرشاد بوزارة الاوقاف بتمويل منظمة اليونيسيف اليوم ورشة عمل حول دور الخطباء والمرشدين في التوعية للوقاية من الكوليرا.

وأكدت الورشة التي استهدفت الخطباء والمرشدين بمديريات الجبين ومزهر وبلاد الطعام أهمية دور الخطباء والمرشدين في تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الكوليرا وكيفية الوقاية منه والحد من إنتشاره.

وأشار مدير الأوقاف والإرشاد بالمحافظة محمد صغير الحوري إلى أهمية إضطلاع العلماء والخطباء والمرشدين بدورهم وواجبهم الديني في تسليط الضوء على مخاطر وباء الكوليرا عبر المنابر الدينية.

سبـأ
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