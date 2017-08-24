محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ورشة حول دور الخطباء في التوعية بمخاطر الكوليرا بريمة ريمة - سبأ :



نظم مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة ريمة بالتعاون مع قطاع التوجيه والإرشاد بوزارة الاوقاف بتمويل منظمة اليونيسيف اليوم ورشة عمل حول دور الخطباء والمرشدين في التوعية للوقاية من الكوليرا.



وأكدت الورشة التي استهدفت الخطباء والمرشدين بمديريات الجبين ومزهر وبلاد الطعام أهمية دور الخطباء والمرشدين في تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الكوليرا وكيفية الوقاية منه والحد من إنتشاره.



وأشار مدير الأوقاف والإرشاد بالمحافظة محمد صغير الحوري إلى أهمية إضطلاع العلماء والخطباء والمرشدين بدورهم وواجبهم الديني في تسليط الضوء على مخاطر وباء الكوليرا عبر المنابر الدينية.

سبـأ [24/أغسطس/2017]سبـأ