محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مستوطنون يهود يقتحمون الأقصى المبارك بحراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي رام الله- سبأ:



عاودت مجموعات من المستوطنين اليهود اليوم الخميس اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وبحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان القول: إن قوات الاحتلال أجبرت حراس المسجد على الابتعاد عن محيط المستوطنين المقتحمين للأقصى خلال جولاتهم المشبوهة في أرجائه.



في سياق متصل، تواصل دائرة الأوقاف الإسلامية إغلاق مسجد قبة الصخرة منذ عصر أمس وحتى مساء اليوم الخميس بسبب عمليات تنظيف السجاد بمواد تنظيف خاصة تحتاج إلى مدة زمنية حتى تجف.



وأهابت إدارة المسجد الأقصى بالمصلين الكرام بالتعاون وأداء الصلوات داخل الجامع القبلي حتى انتهاء أعمال التنظيف.

سبـأ [24/أغسطس/2017]سبـأ