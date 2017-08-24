ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 24 - أغسطس - 2017 الساعة 05:14:11م
الرئيس الصماد يشيد بجهود الأجهزة الأمنية واللجان التحضرية والإشرافية للفعاليات 
أشاد الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى بجهود الأجهزة الأمنية واللجان التحضيرية والإشرافية، على الفعاليات الشعبية الداعمة للجبهات في محيط صنعاء وفعالية احتفاء المؤتمر الشعبي العام بذكرى تأسيسه الخامسة والثلاثين.
عشرات الاصابات في مواجهات مع الاحتلال بالعيزرية شرق القدس و الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا
أصيب عشرات الشبان الفلسطينيين بحالات اختناق، صباح اليوم الاربعاء، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيزرية جنوبي شرق مدينة القدس المحتلة.
أسعار النفط تتراجع بسبب مخاوف من زيادة الإمدادات بعد تحسن إنتاج ليبيا
انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء نتيجة مخاوف من زيادة الإمدادات بعد تحسن إنتاج ليبيا ومع ارتفاع مخزون البنزين في الولايات المتحدة على الرغم من ذروة الاستهلاك خلال موسم الصيف.
قرار جديد بشأن إيقاف رونالدو
رفضت المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا الاستئناف الأخير للبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بطل الدوري، بشأن قرار إيقافه 5 مباريات بعد دفعه الحكم.
آخر الأخبار:
ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بشكل طفيف الأسبوع الماضي
ارتفاع الأسهم الأمريكية عند الفتح والأنظار على اجتماع جاكسون هول
قوات الاحتلال تعتقل 19 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة
الولايات المتحدة تصدر الغاز المسال إلى ليتوانيا لأول مرة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بشكل طفيف الأسبوع الماضي
[24/أغسطس/2017]
واشنطن- سبأ:

 ارتفع عدد الأمريكيين المتقدين بطلبات للحصول على إعانة البطالة أقل من المتوقع في الأسبوع الماضي مما يشير إلى مزيد من التعزز في أوضاع سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية في بيان لها اليوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة زادت 2000 طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 234 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 19 أغسطس.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت وكالة أنباء (رويترز) آراءهم قد توقعوا زيادة طلبات إعانة البطالة إلى 238 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

وانخفض متوسط 4 أسابيع الذي يعد مقياسا أفضل لاتجاهات سوق العمل بمقدار 2750 طلبا إلى 237 ألفا و750 طلبا في الأسبوع الماضي وهو أدنى مستوى منذ مايو.

وقال مسئول في وزارة المالية إنه لم تكن هناك أي عوامل خاصة أثرت على بيانات طلبات إعانة البطالة.

ويظهر تقرير اليوم أن عدد الأشخاص الذين ما زالوا يتلقون إعانة بطالة بعد الأسبوع الأول ظل دون تغيير عند 1.95 مليون في الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس.. وظلت ما يطلق عليها الطلبات المستمرة دون مستوى المليونين للأسبوع الـ19 على التوالي.

وانخفض متوسط 4 أسابيع للطلبات المستمرة بمقدار 2750 طلبا إلى 1.96 مليون ليظل دون مستوى المليونين للأسبوع الـ17 على التوالي.

سبـأ
  المزيد من (اقتصاد)
استقرار اسعار النفط بعد انخفاض مخزونات الخام الامريكية
الذهب ينخفض قبيل مؤتمرلمسؤولي البنوك المركزية الامريكية
أسعار النفط تتراجع بسبب مخاوف من زيادة الإمدادات بعد تحسن إنتاج ليبيا
الولايات المتحدة توسع عقوباتها على كوريا الشمالية لتشمل شركات روسية وصينية وسنغافورية
إنخفاض سعر الذهب إلى قرابة الـ 1285 دولار للاوقية
استقرار أسعار النفط قبيل بيانات المخزونات الأمريكية
إنخفاض أسعار النفط وخام برنت يهبط الى 52.64 دولاراً للبرميل
كوريا الشمالية تعلن عزمها زيادة إنتاج الفحم للتصدي للعقوبات الامريكية
استقرار أسعار الذهب مع تركيز المستثمرين على الأوضاع السياسية
مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 62ر0 بالمائة
العدوان السعودي على اليمن
الحشود الجماهيرية بساحات الإعتصام تؤكد رفد الجبهات ومواجهة تصعيد العدوان
[24/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على صرواح بمأرب
[24/أغسطس/2017]
المؤتمر الشعبي يدين جريمة العدوان في أرحب
[24/أغسطس/2017]
حزب الحرية يحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية جرائم العدوان
[24/أغسطس/2017]
قيادة محافظة حجة تدين جريمة العدوان بمنطقة بيت العذري في أرحب
[24/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by