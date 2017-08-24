اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بشكل طفيف الأسبوع الماضي واشنطن- سبأ:



ارتفع عدد الأمريكيين المتقدين بطلبات للحصول على إعانة البطالة أقل من المتوقع في الأسبوع الماضي مما يشير إلى مزيد من التعزز في أوضاع سوق العمل.



وقالت وزارة العمل الأمريكية في بيان لها اليوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة زادت 2000 طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 234 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 19 أغسطس.



وكان خبراء اقتصاد استطلعت وكالة أنباء (رويترز) آراءهم قد توقعوا زيادة طلبات إعانة البطالة إلى 238 ألف طلب في الأسبوع الماضي.



وانخفض متوسط 4 أسابيع الذي يعد مقياسا أفضل لاتجاهات سوق العمل بمقدار 2750 طلبا إلى 237 ألفا و750 طلبا في الأسبوع الماضي وهو أدنى مستوى منذ مايو.



وقال مسئول في وزارة المالية إنه لم تكن هناك أي عوامل خاصة أثرت على بيانات طلبات إعانة البطالة.



ويظهر تقرير اليوم أن عدد الأشخاص الذين ما زالوا يتلقون إعانة بطالة بعد الأسبوع الأول ظل دون تغيير عند 1.95 مليون في الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس.. وظلت ما يطلق عليها الطلبات المستمرة دون مستوى المليونين للأسبوع الـ19 على التوالي.



وانخفض متوسط 4 أسابيع للطلبات المستمرة بمقدار 2750 طلبا إلى 1.96 مليون ليظل دون مستوى المليونين للأسبوع الـ17 على التوالي.

سبـأ [24/أغسطس/2017]سبـأ