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آخر تحديث: الخميس، 24 - أغسطس - 2017 الساعة 05:14:11م
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قوات الاحتلال تعتقل 19 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة
[24/أغسطس/2017] رام الله - سبأ :

 اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم ، تسعة عشر فلسطينيا في انحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان ان قوات الاحتلال اقتحمت مدن رام الله وبيت لحم والبيرة والخليل ونابلس واعتقلتهم.

من جانب اخر أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على جرف أراضي المواطنين الفلسطينيين شرق بلدة يطا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة وذلك بهدف توسعة مستوطنة "كرمائيل" على حساب أراضي الفلسطينيين.

وأكد منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور في بيان له، أن جرافات الاحتلال وبمشاركة المستوطنين شرعوا بتوسيع حدود مستوطنة "كرمائيل" المقامة على أراضي عائلة الهذالين وعائلات أخرى شرق يطا.

وأشار الجبور، إلى أن المواطنين قاوموا توسيع المستوطنة على حساب أراضيهم ونشب عراك بالأيدي مع المستوطنين وجيش الاحتلال، وتم الاعتداء بالضرب على المسن سليمان عيد الهذالين (70 عاما) واحتجازه عدة ساعات بعد تكبيل يديه.
سبـأ
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