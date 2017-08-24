عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الولايات المتحدة تصدر الغاز المسال إلى ليتوانيا لأول مرة واشنطن- سبأ:



أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تصدير الغاز المسال الأمريكي لليتوانيا للمرة الأولى.



وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر نويرت اليوم الخميس: إن توريد الغاز الأمريكي المسال لليتوانيا هو خطوة أخرى باتجاه الاستحواذ على السوق الأوروبية بالخام الذي أصبح متوفرا في أمريكا بفضل طرق استخراج جديدة.



وأوضحت المتحدثة أن الولايات المتحدة تريد من وراء ذلك تمكين المستهلكين الأوروبيين من عدم الاعتماد على مصدر واحد للغاز المسال.



يشار إلى أن صادرات الغاز المسال الأمريكي لدول الكتلة الشرقية السابقة تفسر سياسيا على أنها رسالة واضحة باتجاه موسكو حيث إن روسيا هي في الوقت الحالي المورد المهيمن لهذا الغاز في الأسواق الأوروبية.



وكانت الولايات المتحدة قد بدأت بالفعل في وقت سابق تزويد بولندا بالغاز المسال قبل أن تفعل ذلك الآن مع ليتوانيا.

سبـأ [24/أغسطس/2017]سبـأ