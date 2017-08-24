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آخر تحديث: الخميس، 24 - أغسطس - 2017 الساعة 05:14:11م
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  محلي
قيادة السلطة المحلية بذمار تدين محاولة إغتيال وكيل المحافظة محمد عبدالرزاق
[24/أغسطس/2017]
ذمار - سبأ :

استنكرت قيادة محافظة ذمار والسلطة المحلية والتنفيذية محاولة الإغتيال التي تعرض لها وكيل المحافظة محمد محمد عبدالرزاق بتفجير عبوة ناسفة زرعت أمام منزله بمدينة ذمار مساء أمس وتسببت بأضرار بالغة بالمنزل.

واعتبرت في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) هذه الجريمة تأتي في سياق تصعيد العدوان الذي يستهدف الجبهة الداخلية والسلم الإجتماعي .. مجددة إدانتها لكل الجرائم والأعمال الإرهابية التي تستهدف المواطنين والسكينة العامة ووحدة الصف الوطني.

ووجهت قيادة المحافظة الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم .. مشددة على ضرورة بذل مزيد من الجهود للحفاظ على الأمن والإستقرار.

ودعت الجميع إلى تعزيز وحدة الصف الوطني والتلاحم لمواجهة العدوان وإفشال كافة مؤامراته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا .

سبـأ
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