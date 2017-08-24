عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اليونيسف تحذر من مخاطر نقص الكهرباء والمياه في قطاع غزة غزة- سبأ:



حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من تأثر أكثر من 450 مرفقاً من مرافق المياه والصرف الصحي في قطاع غزة بسبب نقص الكهرباء، الأمر الذي يزيد من مخاطر الأمراض المنقولة عن طريق المياه وسط درجات حرارة الصيف الحارة.



وقالت المنظمة في بيان لها: إن محطة تحلية مياه البحر، التي تدعهما اليونيسف ويمولها الاتحاد الأوروبي وتوفر مياه الشرب المأمونة لحوالي 75 ألف شخص، تعمل بقدرة مخفضة لاعتمادها على مولدات تعمل بالوقود.



وأشار البيان إلى زيادة حالات الإسهال بين الأطفال دون الثالثة من العمر أكثر من الضعف، كما باتت الخدمات الحيوية المقدمة للأطفال في المستشفيات تعتمد الآن على مولدات احتياطية.



من جانبها دعت ممثلة اليونيسف الخاصة في فلسطين جنفيف بوتين جميع الأطراف المسئولة على العمل لحل أزمة المياه والصرف الصحي والكهرباء حتى يتمكن الأطفال من الحصول على الخدمات الأساسية التي يحتاجونها.

سبـأ [24/أغسطس/2017]سبـأ