ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 24 - أغسطس - 2017 الساعة 05:14:11م
الرئيس الصماد يشيد بجهود الأجهزة الأمنية واللجان التحضرية والإشرافية للفعاليات 
أشاد الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى بجهود الأجهزة الأمنية واللجان التحضيرية والإشرافية، على الفعاليات الشعبية الداعمة للجبهات في محيط صنعاء وفعالية احتفاء المؤتمر الشعبي العام بذكرى تأسيسه الخامسة والثلاثين.
عشرات الاصابات في مواجهات مع الاحتلال بالعيزرية شرق القدس و الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا
أصيب عشرات الشبان الفلسطينيين بحالات اختناق، صباح اليوم الاربعاء، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيزرية جنوبي شرق مدينة القدس المحتلة.
أسعار النفط تتراجع بسبب مخاوف من زيادة الإمدادات بعد تحسن إنتاج ليبيا
انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء نتيجة مخاوف من زيادة الإمدادات بعد تحسن إنتاج ليبيا ومع ارتفاع مخزون البنزين في الولايات المتحدة على الرغم من ذروة الاستهلاك خلال موسم الصيف.
قرار جديد بشأن إيقاف رونالدو
رفضت المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا الاستئناف الأخير للبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بطل الدوري، بشأن قرار إيقافه 5 مباريات بعد دفعه الحكم.
آخر الأخبار:
ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بشكل طفيف الأسبوع الماضي
ارتفاع الأسهم الأمريكية عند الفتح والأنظار على اجتماع جاكسون هول
قوات الاحتلال تعتقل 19 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة
الولايات المتحدة تصدر الغاز المسال إلى ليتوانيا لأول مرة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
الحشود الجماهيرية بساحات الإعتصام تؤكد رفد الجبهات ومواجهة تصعيد العدوان
[24/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ :

 احتضنت ساحات الإعتصام بمداخل العاصمة صنعاء اليوم الحشود الجماهيرية القادمة من مختلف المحافظات لمواجهة تصعيد العدوان السعودي الأمريكي.


وأكدت الحشود الإستعداد لرفد الجبهات بالرجال والعتاد لردع العدوان إزاء ما يرتكبه من جرائم يندى لها جبين الإنسانية بحق الشعب اليمني منذ أكثر من عامين.

وأشادت بالصمود الأسطوري والملاحم البطولية التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والكرامة والإباء.

وفي ساحات الإعتصامات التي شارك فيها عدد من قيادات عسكرية ومدنية وعلماء ومشائخ ووجهاء والشخصيات الإجتماعية .. أشاد رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي بسخاء وكرم القبائل ورفدهم للجبهات بالمال والرجال وتقديم قوافل الشهداء للدفاع عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية.

وثمن توافد القبائل إلى ساحات الإعتصام من كافة المحافظات والمديريات لمواجهة تصعيد العدوان السعودي الأمريكي وتقديم القوافل الغذائية دعما للجيش واللجان الشعبية.

فيما أشار وزير الدولة نبيه أبونشطان إلى أن صمت المنظمات الدولية على جرائم العدوان وإنتهاكاته وما يفرضه من حصار لم يزد اليمنيين إلا صمودا في مواجهته وعطاءً في رفد الجبهات .. مشيدا بالبطولات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية.

ولفت إلى أن الإحتشاد في ساحات الإعتصام من كافة المحافظات والمديريات رسالة للعالم بصمود الشعب اليمني وإستعداده تقديم مزيد من التضحيات في مواجهة العدوان .

بدوره حيا محافظ صنعاء حنين قطينة توافد الجماهير من كل المحافظات لمواجهة تصعيد العدوان .. منوها بصمود وتضحيات الشعب اليمني على مدى أكثر من عامين.

وأكد أهمية رفد الجبهات بالمزيد من الرجال وقوافل الدعم لردع العدوان على ما يرتكبه من جرائم بحق اليمن أرضا وإنسانا.. مثمنا سخاء وكرم القبائل في تسيير القوافل للجيش واللجان الشعبية.

من جهته أشار عضو المكتب السياسي لأنصار الله ضيف الله الشامي إلى أن الشعب اليمني، شعب لا يعرف الركوع ولا الإنحناء ولا الخضوع .

وأكد أن الحشود في ساحات الإعتصام رسائل للعالم أن اليمنيين صفا واحدا في مواجهة العدوان ومخططاته .. لافتا إلى أن إستمرار الحشد والتعبئة ورفد الجبهات لمواجهة العدوان أولوية الأولويات.

في حين أشاد رئيس تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان عبدالملك الحجري بتوافد المواطنين من مختلف المحافظات لمواجهة تصعيد العدوان .. مثمنا التضحيات التي تقدمها كافة القبائل.

وأشاد بالصمود الأسطوري للمرابطين في جبهات العزة والشرف لمواجهة الغزاة والمعتدين .. مؤكدا أهمية إستمرار رفد الجبهات بالرجال والمال.

وألقيت في ساحات الإعتصام في بيت نعم بمديرية همدان والرسول الأعظم بسنحان والرحبة ببني الحارث والصباحة بمديرية بني مطر، كلمات وقصائد أكدت في مجملها صمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان وضرورة توحيد الصفوف ورفد الجبهات بالمال والعتاد، كما فتح باب التبرعات لدعم الجبهات.

وتم خلال الإحتشاد تسيير قافلة غذائية كبرى مكونة من عشرات القوافل المقدمة من كافة المحافظات والمديريات تحتوي على المواشي والمواد الغذائية والأعناب والمياه ومبالغ مالية دعما للمرابطين في ميادين وجبهات العزة والشرف.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
قيادة السلطة المحلية بذمار تدين محاولة إغتيال وكيل المحافظة محمد عبدالرزاق
رئيس الوزراء يعزي رئيس مجلس القضاء في وفاة والدته
قصف مدفعي يستهدف تجمعات مرتزقة العدوان بصرواح بمأرب
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان بنيران الجيش واللجان بعسيلان بشبوة
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على صرواح بمأرب
الرئيس الصماد يشيد بجهود الأجهزة الأمنية واللجان التحضرية والإشرافية للفعاليات 
تكبيد مرتزقة العدوان خسائر كبيرة في عملية عسكرية بحريب نهم
الرئيس الصماد يعزي القاضي الدكتور عبد الملك الأغبري في وفاة والدته
توافد الحشود الجماهيرية إلى ساحات الإعتصام بمداخل العاصمة صنعاء
المؤتمر الشعبي يدين جريمة العدوان في أرحب
العدوان السعودي على اليمن
الحشود الجماهيرية بساحات الإعتصام تؤكد رفد الجبهات ومواجهة تصعيد العدوان
[24/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على صرواح بمأرب
[24/أغسطس/2017]
المؤتمر الشعبي يدين جريمة العدوان في أرحب
[24/أغسطس/2017]
حزب الحرية يحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية جرائم العدوان
[24/أغسطس/2017]
قيادة محافظة حجة تدين جريمة العدوان بمنطقة بيت العذري في أرحب
[24/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by