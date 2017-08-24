محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الحشود الجماهيرية بساحات الإعتصام تؤكد رفد الجبهات ومواجهة تصعيد العدوان



احتضنت ساحات الإعتصام بمداخل العاصمة صنعاء اليوم الحشود الجماهيرية القادمة من مختلف المحافظات لمواجهة تصعيد العدوان السعودي الأمريكي.





وأكدت الحشود الإستعداد لرفد الجبهات بالرجال والعتاد لردع العدوان إزاء ما يرتكبه من جرائم يندى لها جبين الإنسانية بحق الشعب اليمني منذ أكثر من عامين.



وأشادت بالصمود الأسطوري والملاحم البطولية التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والكرامة والإباء.



وفي ساحات الإعتصامات التي شارك فيها عدد من قيادات عسكرية ومدنية وعلماء ومشائخ ووجهاء والشخصيات الإجتماعية .. أشاد رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي بسخاء وكرم القبائل ورفدهم للجبهات بالمال والرجال وتقديم قوافل الشهداء للدفاع عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية.



وثمن توافد القبائل إلى ساحات الإعتصام من كافة المحافظات والمديريات لمواجهة تصعيد العدوان السعودي الأمريكي وتقديم القوافل الغذائية دعما للجيش واللجان الشعبية.



فيما أشار وزير الدولة نبيه أبونشطان إلى أن صمت المنظمات الدولية على جرائم العدوان وإنتهاكاته وما يفرضه من حصار لم يزد اليمنيين إلا صمودا في مواجهته وعطاءً في رفد الجبهات .. مشيدا بالبطولات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية.



ولفت إلى أن الإحتشاد في ساحات الإعتصام من كافة المحافظات والمديريات رسالة للعالم بصمود الشعب اليمني وإستعداده تقديم مزيد من التضحيات في مواجهة العدوان .



بدوره حيا محافظ صنعاء حنين قطينة توافد الجماهير من كل المحافظات لمواجهة تصعيد العدوان .. منوها بصمود وتضحيات الشعب اليمني على مدى أكثر من عامين.



وأكد أهمية رفد الجبهات بالمزيد من الرجال وقوافل الدعم لردع العدوان على ما يرتكبه من جرائم بحق اليمن أرضا وإنسانا.. مثمنا سخاء وكرم القبائل في تسيير القوافل للجيش واللجان الشعبية.



من جهته أشار عضو المكتب السياسي لأنصار الله ضيف الله الشامي إلى أن الشعب اليمني، شعب لا يعرف الركوع ولا الإنحناء ولا الخضوع .



وأكد أن الحشود في ساحات الإعتصام رسائل للعالم أن اليمنيين صفا واحدا في مواجهة العدوان ومخططاته .. لافتا إلى أن إستمرار الحشد والتعبئة ورفد الجبهات لمواجهة العدوان أولوية الأولويات.



في حين أشاد رئيس تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان عبدالملك الحجري بتوافد المواطنين من مختلف المحافظات لمواجهة تصعيد العدوان .. مثمنا التضحيات التي تقدمها كافة القبائل.



وأشاد بالصمود الأسطوري للمرابطين في جبهات العزة والشرف لمواجهة الغزاة والمعتدين .. مؤكدا أهمية إستمرار رفد الجبهات بالرجال والمال.



وألقيت في ساحات الإعتصام في بيت نعم بمديرية همدان والرسول الأعظم بسنحان والرحبة ببني الحارث والصباحة بمديرية بني مطر، كلمات وقصائد أكدت في مجملها صمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان وضرورة توحيد الصفوف ورفد الجبهات بالمال والعتاد، كما فتح باب التبرعات لدعم الجبهات.



وتم خلال الإحتشاد تسيير قافلة غذائية كبرى مكونة من عشرات القوافل المقدمة من كافة المحافظات والمديريات تحتوي على المواشي والمواد الغذائية والأعناب والمياه ومبالغ مالية دعما للمرابطين في ميادين وجبهات العزة والشرف.

سبـأ [24/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ :احتضنت ساحات الإعتصام بمداخل العاصمة صنعاء اليوم الحشود الجماهيرية القادمة من مختلف المحافظات لمواجهة تصعيد العدوان السعودي الأمريكي.سبـأ