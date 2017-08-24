عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل روسيا: خطط اليابان نشر انظمة صواريخ امريكية لاتتناسب مع الخطر موسكو - سبأ :



اعتبرت روسيا اليوم إن خطط اليابان نشر أنظمة أمريكية للدفاع الصاروخي على أراضيها لا تتناسب مع حجم التهديد الصاروخي في المنطقة.



جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال إفادة صحفية بعد يوم من إبداء موسكو قلقها البالغ إزاء احتمال نشر اليابان نظام (إيجيس أشور) الأمريكي للدفاع الصاروخي على أراضيها لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية الصاروخية المحتملة.



وناشدت زاخاروفا خلال الإفادة الصحفية كوريا الشمالية التحلي بضبط النفس أمام التدريبات الأمريكية الكورية الجنوبية الجديدة.



وقالت الدبلوماسية الروسية إن التدريب على الحرب لا يساعد في الحد من التوتر بشبه الجزيرة الكورية.

سبـأ [24/أغسطس/2017]سبـأ