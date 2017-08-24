اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استقرار اسعار النفط بعد انخفاض مخزونات الخام الامريكية سنغافورة - سبأ :



استقرت أسعار النفط اليوم وحافظت على المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة بعد انخفاض جديد في مخزونات الخام الأمريكية وهو ما يشير لسوق أكثر توازنا إضافة إلى اتجاه عاصفة مدارية صوب منشآت إنتاج النفط في خليج المكسيك.



و زادت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 52.58 دولار للبرميل.



وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط خمسة سنتات إلى 48.36 دولار للبرميل.



وزادت العقود الآجلة للخامين أكثر من واحد بالمئة امس الأربعاء بدعم اضطرابات محتملة للإنتاج بسبب عاصفة خليج المكسيك.



وإضافة إلى تأثير الطقس قال متعاملون إن الانخفاضات الحالية في مستويات مخزونات الخام الأمريكية مؤشر على سوق تتوازن تدريجيا برغم أن زيادة أخرى في الإنتاج كبلت السوق.



ووصل إنتاج النفط الأمريكي إلى 9.53 مليون برميل يوميا في الأسبوع الماضي وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2015 وبزيادة أكثر من 13 بالمئة عن أحدث مستوى منخفض له المسجل منتصف عام 2016.

سبـأ [24/أغسطس/2017]سبـأ