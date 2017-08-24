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  اقتصاد
الذهب ينخفض قبيل مؤتمرلمسؤولي البنوك المركزية الامريكية
[24/أغسطس/2017]
لندن - سبأ :

 انخفض الذهب اليوم وتخلى عن بعض مكاسبه بعد تهديد الرئيس الأمريكي بتعطيل عمل بعض المؤسسات الحكومية بينما لا يزال المستثمرون يترقبون مؤتمرا مهما لمسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول بالولايات المتحدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1287.21 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما زاد 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.2 بالمئة إلى 1292.40 دولار للأوقية.

وتركز الأسواق على اجتماع سنوي لرؤساء البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية ويومينج الأمريكية يبدأ اليوم حيث من المتوقع أن تلقي رئيسة الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جانيت يلين ورئيس البنك المركزي الأوربي ماريو دراجي كلمات غدا الجمعة بشأن توقعات السياسة النقدية وأسعار الفائدة.

ولم يطرأ تغير يذكر على السعر الفوري للفضة حيث استقر عند 17 دولارا للأوقية بينما نزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 973.30 دولار للأوقية.

سبـأ
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