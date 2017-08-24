عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل روسيا تؤكد انها لاتقدم أي دعم لحركة طالبان في افغانستان موسكو- سبأ:



أكدت روسيا أنها لا تقدم أي مساعدات إلى حركة "طالبان" في افغانستان، وأعربت عن استغرابها بشأن تصريحات الخارجية الأمريكية حول تزويد "طالبان" بأسلحة روسية.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، اليوم إن الجانب الروسي رفض أكثر من مرة كل الاتهامات الموجهة إليه بهذا الشأن وطالب الشركاء الأمريكيين بتقديم أدلة.



وأكدت زاخاروفا عدم وجود أي أدلة، قائلة: "مثل هذه التصريحات، لا تساعد على إقامة تعاون فعال بين بلدينا على المسار الأفغاني. ونعلن من جديد أننا لا نقدم أي دعم إلى حركة طالبان".



وأعربت المتحدثة الروسية عن قلق بلادها من كون الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في أفغانستان لا تنص على "خطر تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي يفرض نفوذه بنشاط في أفغانستان وكذلك تتجاهل تماما قضية إنتاج المخدرات في هذا البلد".



وقالت زاخاروفا: "لفت انتباهنا أن الاستراتيجية الجديدة في افغانستان، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 أغسطس، تم التركيز فيها على حل القضية الأفغانية بالقوة، بما في ذلك من خلال زيادة عدد القوات الأجنبية".



وقالت المتحدثة الروسية : "هذا النهج يتماشى مع الحلول التي أعدتها الإدارة الأمريكية السابقة لأفغانستان. ومن المعلوم، وأنا آملة بأن الجميع يعلمون ذلك، أن هذا الأمر لن يؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية في مجال الأمن".

سبـأ [24/أغسطس/2017]سبـأ