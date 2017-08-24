ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 24 - أغسطس - 2017 الساعة 04:29:25م
الرئيس الصماد يشيد بجهود الأجهزة الأمنية واللجان التحضرية والإشرافية للفعاليات 
أشاد الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى بجهود الأجهزة الأمنية واللجان التحضيرية والإشرافية، على الفعاليات الشعبية الداعمة للجبهات في محيط صنعاء وفعالية احتفاء المؤتمر الشعبي العام بذكرى تأسيسه الخامسة والثلاثين.
عشرات الاصابات في مواجهات مع الاحتلال بالعيزرية شرق القدس و الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا
أصيب عشرات الشبان الفلسطينيين بحالات اختناق، صباح اليوم الاربعاء، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيزرية جنوبي شرق مدينة القدس المحتلة.
أسعار النفط تتراجع بسبب مخاوف من زيادة الإمدادات بعد تحسن إنتاج ليبيا
انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء نتيجة مخاوف من زيادة الإمدادات بعد تحسن إنتاج ليبيا ومع ارتفاع مخزون البنزين في الولايات المتحدة على الرغم من ذروة الاستهلاك خلال موسم الصيف.
قرار جديد بشأن إيقاف رونالدو
رفضت المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا الاستئناف الأخير للبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بطل الدوري، بشأن قرار إيقافه 5 مباريات بعد دفعه الحكم.
آخر الأخبار:
استقرار اسعار النفط بعد انخفاض مخزونات الخام الامريكية
الذهب ينخفض قبيل مؤتمرلمسؤولي البنوك المركزية الامريكية
روسيا تؤكد انها لاتقدم أي دعم لحركة طالبان في افغانستان
رئيس الوزراء يعزي رئيس مجلس القضاء في وفاة والدته
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
رئيس الوزراء يعزي رئيس مجلس القضاء في وفاة والدته
[24/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالملك ثابت الاغبري في وفاة والدته.

وعبر رئيس مجلس الوزراء في البرقية عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته للقاضي الاغبري وبقية أفراد الأسرة بهذا المصاب الأليم.. سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهلها وذويها بالصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون " .
سبأ
  المزيد من (محلي)
قصف مدفعي يستهدف تجمعات مرتزقة العدوان بصرواح بمأرب
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان بنيران الجيش واللجان بعسيلان بشبوة
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على صرواح بمأرب
الرئيس الصماد يشيد بجهود الأجهزة الأمنية واللجان التحضرية والإشرافية للفعاليات 
تكبيد مرتزقة العدوان خسائر كبيرة في عملية عسكرية بحريب نهم
الرئيس الصماد يعزي القاضي الدكتور عبد الملك الأغبري في وفاة والدته
توافد الحشود الجماهيرية إلى ساحات الإعتصام بمداخل العاصمة صنعاء
المؤتمر الشعبي يدين جريمة العدوان في أرحب
حزب الحرية يحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية جرائم العدوان
قيادة محافظة حجة تدين جريمة العدوان بمنطقة بيت العذري في أرحب
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على صرواح بمأرب
[24/أغسطس/2017]
المؤتمر الشعبي يدين جريمة العدوان في أرحب
[24/أغسطس/2017]
حزب الحرية يحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية جرائم العدوان
[24/أغسطس/2017]
قيادة محافظة حجة تدين جريمة العدوان بمنطقة بيت العذري في أرحب
[24/أغسطس/2017]
مجلس التلاحم القبلي: مجزرة أرحب تضاف لسجل تحالف العدوان الدموي
[24/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by