رئيس الوزراء يعزي رئيس مجلس القضاء في وفاة والدته [24/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالملك ثابت الاغبري في وفاة والدته.



وعبر رئيس مجلس الوزراء في البرقية عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته للقاضي الاغبري وبقية أفراد الأسرة بهذا المصاب الأليم.. سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهلها وذويها بالصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون " .

سبأ