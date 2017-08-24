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آخر تحديث: الخميس، 24 - أغسطس - 2017 الساعة 03:52:35م
الرئيس الصماد يشيد بجهود الأجهزة الأمنية واللجان التحضرية والإشرافية للفعاليات 
أشاد الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى بجهود الأجهزة الأمنية واللجان التحضيرية والإشرافية، على الفعاليات الشعبية الداعمة للجبهات في محيط صنعاء وفعالية احتفاء المؤتمر الشعبي العام بذكرى تأسيسه الخامسة والثلاثين.
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الرئيس الصماد يشيد بجهود الأجهزة الأمنية واللجان التحضرية والإشرافية للفعاليات 
[24/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
أشاد الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى بجهود الأجهزة الأمنية واللجان التحضيرية والإشرافية، على الفعاليات الشعبية الداعمة للجبهات في محيط صنعاء وفعالية احتفاء المؤتمر الشعبي العام بذكرى تأسيسه الخامسة والثلاثين.

ونوه رئيس المجلس السياسي الأعلى في رسالة شكر اليوم بالجهود التي بذلتها المؤسسة الأمنية ممثلة في قوات الأمن العام وشرطة النجدة والمرور وجهازي الأمن السياسي والقومي وكذا اللجان الشعبية وعقال الحارات وكل الجهود التي أسهمت في إنجاح الفعاليات وتأمين الطرق والحشود الجماهيرية.

وأكد أن هذه الجهود فوتت الفرصة على المراهنين على استهداف الجبهة الداخلية، وكذا العدوان الذي راهن على إثارة الفوضى واستهداف الجبهة الداخلية وفتح الطرقات أمام القاعدة وداعش والقوى المغرضة والتي أراد بإستهدافه النقاط الأمنية تسهيل جرائمها، إلا أن العيون الساهرة والقلوب اليمنية الحية بحب الله والوطن والخير والسلام كانت لها بالمرصاد ولم يفت في عضدها قصف واستهداف طوال عامين ونصف.

وحيا البطولات غير المسبوقة والدائمة التي يجترحها أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين  في مختلف جبهات العزة والشرف وصدهم للزحوفات ومحاولات العدوان المتكررة إحداث أي اختراق في أي جبهة خلال الساعات الماضية.

وعبر الأخ صالح الصماد عن الشكر والتقدير لقيادات المؤسسات الأمنية وكوادرها .. مؤكدا أن هذه الإنجازات التي تتحقق في ظل الأوضاع الراهنة واستهداف العدوان للبنية التحتية للمؤسسة الأمنية ومقابلة كل ذلك بالنجاح الباهر والسداد في العمل الذي ينطلق من ايمان مطلق بحقيقة العمل الذي يقومون به والواجب الذي يلتزمون به كخدمة وطنية وواجب مقدس قبل ان يكون وظيفة روتينية.

ولفت رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى أن هذه الجهود والإنجازات والروح الإيمانية الصادقة وأداء الواجب الوظيفي والمهني من كافة منتسبي المؤسسات الرسمية في مثل هذه الظروف وفي مقدمتها المؤسستين الأمنية والعسكرية والوعي القبلي والشعبي المتقدم يقرب من انتصار الشعب اليمني على قوى الشر والمتآمرين على حريته واستقلاله وكرامته.
سبأ
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