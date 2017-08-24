تكبيد مرتزقة العدوان خسائر كبيرة في عملية عسكرية بحريب نهم [24/أغسطس/2017] مأرب - سبأ:

أكد مصدر عسكري مصرع وإصابة أعداد كبيرة من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي اليوم في عملية عسكرية نوعية على مواقعهم في حريب نهم غرب مأرب.



وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان الشعبية اقتحموا مواقع المرتزقة في جبل فاطم، جبل وثبات، وادي نملة بحريب نهم وكبدوهم خسائر كبيرة في الأرواح، مشيراً إلى اغتنام أسلحة وعتاد عسكري في العملية.



وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت آلية عسكرية محملة بالمرتزقة بقذيفة بي10 في وادي نملة ما أدى إلى احتراقها.

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