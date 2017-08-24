الرئيس الصماد يعزي القاضي الدكتور عبد الملك الأغبري في وفاة والدته [24/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبد الملك ثابت الأغبري وذلك في وفاة والدته.



وعبر رئيس المجلس السياسي الأعلى في برقية العزاء عن خالص العزاء والمواساة للقاضي الدكتور عبد الملك الأغبري في هذا المصاب .. سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

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